İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı yoğun mücadeleye geri döndüğünü, istihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu eylem tarzını tavsiye ettiğini söyledi. Hamas'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia eden Netanyahu, bu nedenle askeri harekatın yeniden başladığını açıkladı. İsrail'in artık Hamas'a karşı giderek artan bir güçle operasyon düzenleyeceğini belirten Netanyahu, "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç" dedi. Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki tüm hedeflerine ulaşana kadar saldırılara devam edeceğini aktardı. İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda şu ana kadar 404 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi de yaralandı.

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