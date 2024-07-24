25 Temmuz 2024, Perşembe
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Netanyahu şov yaparken o pankart açtı: Savaş suçlusu!
ABD Kongresi'ne 'onur konuğu' olarak davet edilen İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, alkışlarla karşılandı. Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, elinde pankartla İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasını protesto ederken, bazı Kongre üyeleri Netanyahu’yu ayakta alkışladı