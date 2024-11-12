Netanyahu: İran'ın İsrail'e yeni saldırısı, ekonomisini çökertebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına hitaben İngilizce video mesaj yayınladı. Netanyahu, İran’ın bir kez daha İsrail’e saldırması halinde “İran ekonomisini felce uğratacağı” tehdidinde bulunarak, İran’ın İsrail’e düzenlediği son saldırının İran’a 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti. Netanyahu, 26 Ekim’de İran’a düzenlenen saldırının İran’a büyük zarar verdiğini öne sürdü. Netanyahu, İran halkına seslenerek, “Bu savaşı istemediğinizi biliyorum. Ben de bu savaşı istemiyorum. İsrail halkı da bu savaşı istemiyor. Ailenizi büyük tehlikeye atan tek bir güç var: Tahran'ın zorbaları. Hepsi bu" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN