07 Aralık 2023, Perşembe
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Netanyahu ile esir yakınları arasında tartışma! "Tünellere su pompalama" planı tepki çekti
İsrail'in Hamas tünellerini su ile doldurma planı dünya gündeminde. Gazze'den serbest bırakılan esirler Başbakan Binyamin Netanyahu'nun planına tepki gösterdi. Öte yandan ordunun yayınladığı görüntüde askerlerin sahile su pompaları kurduğu görüldü. İşte haberin detayları…