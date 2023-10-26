28 Ekim 2023, Cumartesi
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Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı, 'Yeşaya kehaneti' dedi! Hedef Nil ve Fırat mı?
İsrail'in Filistin'e yönelik katliamı şiddetini artırarak devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan siyonizmin gizli ajandasını ifşa edici bir açıklama geldi. Netanyahu, "Yeşaya kehanetinin gerçekleşeceğini" söyledi.