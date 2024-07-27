27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Netanyahu ABD’de 'soykırıma destek' turunda! Biden'ın ardından başkan adayı Trump ile görüştü
ABD Kongresi’nin ayakta alkışladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, destek arayışına cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile devam etti. Netanyahu çiftini kapıda karşılayan Trump, kendisini "İsrail’in en önemli dostlarından biri" olarak nitelendirdi. Yaklaşan seçimlere ilişkin de konuşan Trump, "seçimi kazanamazsam 3. Dünya savaşı çıkabilir" dedi.