29 Eylül 2024, Pazar
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Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 104’e yükseldi
Güney Asya ülkesi Nepal’de Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükselirken, kayıp 64 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.