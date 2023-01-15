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Nepal’de uçak düştü! İşte bölgeden ilk görüntüler

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Giriş: 15.01.2023 09:38
Son dakika haberi... Güney Asya ülkesi Nepal'de 72 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Yetkililer çok sayıda cansız bedene ulaşıldığını açıkladı.
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