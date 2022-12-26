26 Aralık 2022, Pazartesi
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Nepal’de serbest bırakılan seri katil Fransa’da! Seri katil Fransa’ya geri döndü
70'li yıllarda bir dizi cinayet işleyen yılan lakaplı Fransız seri katil Charles Sobhraj, Nepal'de yattığı cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Hapisten çıkar çıkmaz Fransa'ya giden uçakta görüntülenen seri katilin ilk sözleri bakın ne oldu…