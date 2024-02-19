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Navalni'nin adli tıp raporu çıktı mı? Rus muhalifin ailesinden 'bedeninde çürük vardı' iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 13:13
Rus muhalif lider Alexsey Navalni'nin hapishanedeki şüpheli ölümünün ardından tartışmalar sürüyor. Ailesi Navalni'nin bedeninde çürük izleri olduğunu iddia etti. A Haber muhabir Agşin Kişiyev Moskova'dan detayları aktardı.
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