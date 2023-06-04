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NATO'nun talebi üzerine Türk komandolar Kosova'ya geldi

İHA
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Giriş: 04.06.2023 18:42
Türk komandolar, Kosova'daki olayların ardından NATO'nun talebi üzerine 24 yıl aradan sonra tekrar Kosova'ya geldi. NATO'nun talebi üzerine Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında Kosova'ya gönderilen Türk komandolar, Kosova’ya geldi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 450 komando ve 20 sivil personelin ilk etabi bugün Kosova'nın güney bölgesinde yer alan, Türk askerinin konuşlu olduğu Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'na yerleşti. Türkiye'den gelen komando birliği en kısa sürede Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan ve Sırp çoğunluğun yaşadığı Kuzey Mitroviça'ya gidecek.
Türk komandolar Kosova’ya geldi
Türk komandolar Kosova'ya geldi
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