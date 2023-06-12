NATO'nun en büyük hava tatbikatı! 250 uçak 10 bin personel Almanya'daki tatbikatta görev yapıyor

Rusya ile gerilimin yaşandığı bir dönemde NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Almanya'da başlıyor. Türkiye'nin de katıldığı "Air Defender 23" tatbikatına 25 ülkeden 250 uçak katılıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz ayrıntıları Almanya'dan aktardı.

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