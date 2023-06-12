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NATO'nun en büyük hava tatbikatı! 250 uçak 10 bin personel Almanya'daki tatbikatta görev yapıyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 10:59
Rusya ile gerilimin yaşandığı bir dönemde NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Almanya'da başlıyor. Türkiye'nin de katıldığı "Air Defender 23" tatbikatına 25 ülkeden 250 uçak katılıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz ayrıntıları Almanya'dan aktardı.
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