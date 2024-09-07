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NATO’dan Ukrayna'ya yeni silah desteği!

NATO’dan Ukrayna'ya yeni silah desteği!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 14:02
Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını artırırken NATO ise Ukrayna'ya yeni silahlar vermeye hazırlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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