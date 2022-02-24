NATO'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Ek adım kararı...

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas krizi savaşa dönüştü. NATO'dan konuya ilişkin flaş açıklama geldi. NATO'dan yapılan açıklamada;" Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık." denildi.