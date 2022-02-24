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NATO'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Ek adım kararı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2022 14:41
Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas krizi savaşa dönüştü. NATO'dan konuya ilişkin flaş açıklama geldi. NATO'dan yapılan açıklamada;" Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık." denildi.
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