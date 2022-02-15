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NATO’dan Rusya açıklaması: Sahada gerginlik azalmadı

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Giriş: 15.02.2022 15:47
Rusya-Ukrayna sınırında gerginlik giderek artıyor. ABD işgale saatler kaldığını ifade ederken Rusya böyle bir durumun olmadığını ifade etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Sahada gerginliğin azalmadığını söyleyen Stoltenberg, “Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askeri var.” dedi.
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