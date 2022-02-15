15 Şubat 2022, Salı
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NATO’dan Rusya açıklaması: Sahada gerginlik azalmadı
Rusya-Ukrayna sınırında gerginlik giderek artıyor. ABD işgale saatler kaldığını ifade ederken Rusya böyle bir durumun olmadığını ifade etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Sahada gerginliğin azalmadığını söyleyen Stoltenberg, “Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askeri var.” dedi.