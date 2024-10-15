NATO’dan nükleer tatbikat! Rusya müdahale eder mi?

NATO, dün yıllık nükleer tatbikatına başladı. Peki iki hafta sürecek olan bu tatbikat Rusya'da nasıl yankılanıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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