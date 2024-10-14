NATO’dan nükleer tatbikat

NATO yıllık nükleer tatbikatı bugün başlıyor. İki hafta sürecek olan tatbikata 60'tan fazla uçak katılacak. Kremlin'den ise tepki var. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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