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NATO'dan nükleer tatbikat

NATO'dan nükleer tatbikat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 15:14
NATO yıllık nükleer tatbikatı bugün başlıyor. İki hafta sürecek olan tatbikata 60'tan fazla uçak katılacak. Kremlin'den ise tepki var. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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