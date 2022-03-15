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NATO'dan 30 bin askerle gövde gösterisi! Dikkat çeken Rusya detayı

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Giriş: 15.03.2022 10:00
NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor. Yapılan açıklamada "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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