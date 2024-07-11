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NATO'da Başkan Erdoğan rüzgarı! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 20:33
NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesajlar verirken yoğun diplomasi trafiğini tam gaz yürütüyor. Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin son gününde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
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