NATO zirvesinde Türkiye’nin elde ettikleri Washington'da yapılan NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayınlandı. Başta terörle mücadele olmak üzere zirveden Türkiye 10 başlıkta elde ettiği kazanımlarla ayrıldı. Peki hangi başlıklar öne çıktı? Detaylar A Haber’de…

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