11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

NATO zirvesinde Türkiye’nin elde ettikleri!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 18:15
NATO zirvesinde Türkiye’nin elde ettikleri Washington'da yapılan NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayınlandı. Başta terörle mücadele olmak üzere zirveden Türkiye 10 başlıkta elde ettiği kazanımlarla ayrıldı. Peki hangi başlıklar öne çıktı? Detaylar A Haber’de…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
NATO zirvesinde Türkiye’nin elde ettikleri!
NATO zirvesinde Türkiye’nin elde ettikleri!
Avam Kamarası’na 25 Müslüman vekil girdi!
Avam Kamarası’na 25 Müslüman vekil girdi!
Srebrenitsa Soykırımı’nın 29’uncu yılı
Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı
Avrupa’da turist karşıtlığı yükselişe geçti!
Avrupa'da turist karşıtlığı yükselişe geçti!
Uçaktan çıkanları gören gözlerine inanamadı
Uçaktan çıkanları gören gözlerine inanamadı
Adaylık sallandı! Çekil çağrıları yükseliyor
Adaylık sallandı! "Çekil" çağrıları yükseliyor
Tahliye broşürü! ABD bombaları ile vuracaklar
Tahliye broşürü! ABD bombaları ile vuracaklar
FETÖ yanlısı ABD’li vekillerden kirli mektup!
FETÖ yanlısı ABD’li vekillerden kirli mektup!
NATO Zirvesi’nde dikkat çeken ayakkabı!
NATO Zirvesi'nde dikkat çeken ayakkabı!
Filistinli esir yaşadıklarını anlattı!
Filistinli esir yaşadıklarını anlattı!
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü!
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster