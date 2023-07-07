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NATO zirvesinde kritik görüşme! Erdoğan, Litvanya'daki zirvede İsveç başbakanını kabul edecek

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 13:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde İsveç Başbakanı Kristersson’u kabul edecek. İsveç somut adım atacak mı, Türkiye üyeliğe onay verecek mi? Gelişmeleri Londra'da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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