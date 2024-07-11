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NATO Zirvesi'nde dikkat çeken ayakkabı! Aile fotoğrafında herkes ona odaklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 09:39
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Çekim esnasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları tüm dikkatleri üzerine çekti.
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