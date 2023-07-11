11 Temmuz 2023, Salı
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NATO zirvesi öncesi Rusya'dan kritik açıklamalar! Peskov: Ukrayna'nın üyeliği Rusya için tehdit
Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ile ilgili Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için bir tehdit olacağını gerektiği takdirde karşılık verileceğini söyledi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.