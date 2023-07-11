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NATO zirvesi öncesi Rusya'dan kritik açıklamalar! Peskov: Ukrayna'nın üyeliği Rusya için tehdit

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 09:07
Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ile ilgili Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için bir tehdit olacağını gerektiği takdirde karşılık verileceğini söyledi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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