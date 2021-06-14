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NATO Zirvesi bugün başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2021 11:57
NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.
NATO Zirvesi bugün başlıyor
NATO Zirvesi bugün başlıyor
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