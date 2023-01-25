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NATO üyeliği süreci nasıl devam edecek? ABD’den "birlikte hareket edin" mesajı

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 13:42
İsveç'teki çirkin Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından, Türkiye İsveç ile NATO üyeliği sürecine kapıyı kapatmıştı. Finlandiya'dan ise, Türkiye ile NATO üyelik sürecini İsveç'ten ayrı yürütme mesajı geldi. ABD ise Finlandiya'nın bu mesajını yanıtsız bıraktı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan gelişmeleri aktardı.
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