25 Ocak 2023, Çarşamba
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NATO üyeliği süreci nasıl devam edecek? ABD’den "birlikte hareket edin" mesajı
İsveç'teki çirkin Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından, Türkiye İsveç ile NATO üyeliği sürecine kapıyı kapatmıştı. Finlandiya'dan ise, Türkiye ile NATO üyelik sürecini İsveç'ten ayrı yürütme mesajı geldi. ABD ise Finlandiya'nın bu mesajını yanıtsız bıraktı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan gelişmeleri aktardı.