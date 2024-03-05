NATO tatbikatı Polonya’da!

Hem Batı’da hem de Asya Pasifik'te dev tatbikatlar yapılıyor. Polonya soğuk savaştan bu yana gerçekleşen en büyük tatbikat olan "kararlı savunucu" tatbikatına ev sahipliği yapıyor. ABD ve Güney Kore ise Asya Pasifikte özgürlük kalkanı adı verilen yeni bir tatbikata başladı.

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