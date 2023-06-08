NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı! 25 ülkeden 250'den fazla uçak ve 10 bin personel katılacak

NATO, tarihinin en büyük hava tatbikatını Almanya ve Doğu Avrupa'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tatbikata 10 binden fazla personel ve 250'den fazla savaş uçağının katılması planlanıyor. En büyük katılım 2 bin personel ve 100 hava aracı ile ABD'den olacak. Buradaki tatbikatla Rusya’ya gözdağı da verilecek. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.

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