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NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı! 25 ülkeden 250'den fazla uçak ve 10 bin personel katılacak

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 11:21
NATO, tarihinin en büyük hava tatbikatını Almanya ve Doğu Avrupa'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tatbikata 10 binden fazla personel ve 250'den fazla savaş uçağının katılması planlanıyor. En büyük katılım 2 bin personel ve 100 hava aracı ile ABD'den olacak. Buradaki tatbikatla Rusya’ya gözdağı da verilecek. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
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