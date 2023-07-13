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NATO masasında tahıl koridoru görüşmeleri! BM’den Başkan Erdoğan teşekkür

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Giriş: 13.07.2023 10:13
Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin öncülüğünde yürütülüyor. Ancak anlaşmanın süresinin dolmasına sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan ise tahıl koridorunun süresinin uzatılması kanaatinde olduğunu NATO zirvesinde söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres ise Başkan Erdoğan'ın çabalarını överek "Türkiye'ye minnettarım" dedi.
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NATO masasında tahıl koridoru görüşmeleri! BM’den Başkan Erdoğan teşekkür
NATO masasında tahıl koridoru görüşmeleri! BM’den Başkan Erdoğan teşekkür
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