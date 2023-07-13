NATO masasında tahıl koridoru görüşmeleri! BM’den Başkan Erdoğan teşekkür

Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin öncülüğünde yürütülüyor. Ancak anlaşmanın süresinin dolmasına sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan ise tahıl koridorunun süresinin uzatılması kanaatinde olduğunu NATO zirvesinde söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres ise Başkan Erdoğan'ın çabalarını överek "Türkiye'ye minnettarım" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN