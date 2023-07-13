13 Temmuz 2023, Perşembe
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NATO masasında tahıl koridoru görüşmeleri! BM’den Başkan Erdoğan teşekkür
Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin öncülüğünde yürütülüyor. Ancak anlaşmanın süresinin dolmasına sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan ise tahıl koridorunun süresinin uzatılması kanaatinde olduğunu NATO zirvesinde söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres ise Başkan Erdoğan'ın çabalarını överek "Türkiye'ye minnettarım" dedi.