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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesi ardından flaş mesajlar

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Giriş: 29.06.2022 01:09
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi ve anlaşmaların imzalanması töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini duyurdu.
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