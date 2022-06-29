29 Haziran 2022, Çarşamba
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesi ardından flaş mesajlar
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi ve anlaşmaların imzalanması töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini duyurdu.