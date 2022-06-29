NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesi ardından flaş mesajlar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi ve anlaşmaların imzalanması töreninin ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini duyurdu.