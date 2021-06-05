05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2021 09:50
Güncelleme:05.06.2021 10:00
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sonra da İttifak'ın güney sınırında istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg'in açıklamalarına damga vuran bir de "büyüklük" cümlesi yer aldı. İşte haberin ayrıntıları...
Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi!
Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi!
Flaş Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!
Flaş Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!
Metroda korkunç anlar! 2 aylık bebek...
Metroda korkunç anlar! 2 aylık bebek...
Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon!
Twitter’da eşi görülmemiş manipülasyon!
Yunanistan'da 'ses topu' krizi!
Yunanistan'da 'ses topu' krizi!
32 yıl önce Tiananmen’de ne oldu?
32 yıl önce Tiananmen’de ne oldu?
Liman savaş alanına döndü! Dev gemi...
Liman savaş alanına döndü! Dev gemi...
ABD basınını sarsan dinleme skandalı
ABD basınını sarsan dinleme skandalı
Ayrıntıya dikkat! 1 hafta sonra canlı bulundu
Ayrıntıya dikkat! 1 hafta sonra canlı bulundu
Irak'ta büyük patlama! Ölüler var
Irak'ta büyük patlama! Ölüler var
Yerleşim yerinde fil paniği! Yollar kapatıldı
Yerleşim yerinde fil paniği! Yollar kapatıldı
Evlerinin yakınlarında inceleme başlatıldı!
Evlerinin yakınlarında inceleme başlatıldı!
Daha Fazla Video Göster