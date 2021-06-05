NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sonra da İttifak'ın güney sınırında istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg'in açıklamalarına damga vuran bir de "büyüklük" cümlesi yer aldı. İşte haberin ayrıntıları...