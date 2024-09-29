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Nasrallah'ın cenazesi enkazdan çıkarıldı

Nasrallah'ın cenazesi enkazdan çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:15
Hizbullah kaynakları, Nasrallah'ın cenazesinin enkazdan çıkarıldığını açıkladı.
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