03 Ekim 2024, Perşembe
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Nasrallah suikastında şoke eden detay! Netanyahu ateşkesi kabul etmiş
Katil İsrail, Gazze’nin ardından Beyrut’u da hedef almaya devam ediyor. Terör ordusu Beyrut’ta soykırım yaparken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib’tan Nasrallah’ın suikastıyla ilgili şoke eden itirafta bulundu. Buhabib, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 21 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini ancak İsrail'in buna rağmen suikast yaptığını dile getirdi.