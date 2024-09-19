Nasrallah: Darbe aldık ama düşmeyeceğiz!

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı ve 37 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu saldırının ardından Hizbullah Lideri Hasan Nasralla açıklama yaptı. Nasrallah, "İsrail kırmızı çizgileri aştı. Asla teslim olmayacağız. Saldırılar cevapsız kalmayacak." dedi.

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