NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars'ta saklanan kadın...

NASA tarafından daha önce yayınlanmamış Mars fotoğraflarının paylaşıldığını biliyor muydunuz? Uzay araştırmalarının vites artırdığı ve ''uzaylılar var'' iddialarının yüksek sesle dile getirildiği günlerde, NASA tarafından yayınlanan fotoğraf, ''Mars'ta saklanan kadın mı var?'' sorusunu beraberinde getirdi. İşte tüyler ürperten o fotoğraf...