19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars'ta saklanan kadın...

NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars'ta saklanan kadın...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2021 08:54
NASA tarafından daha önce yayınlanmamış Mars fotoğraflarının paylaşıldığını biliyor muydunuz? Uzay araştırmalarının vites artırdığı ve ''uzaylılar var'' iddialarının yüksek sesle dile getirildiği günlerde, NASA tarafından yayınlanan fotoğraf, ''Mars'ta saklanan kadın mı var?'' sorusunu beraberinde getirdi. İşte tüyler ürperten o fotoğraf...
İki bin yıllık gizemli mumya
İki bin yıllık gizemli mumya
Fransa’da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı!
Fransa'da aşı karşıtları polis tarafından markete alınmadı!
Uçaktan düşen Afganların hikayesi
Uçaktan düşen Afganların hikayesi
Canlı yayında dehşet! Taliban o gazetecilere saldırdı
Canlı yayında dehşet! Taliban o gazetecilere saldırdı
Afganlar Uganda’ya mı götürüldü?
Afganlar Uganda'ya mı götürüldü?
Taliban savaşçısı: İnanılmaz bir dram yaşanıyor
Taliban savaşçısı: İnanılmaz bir dram yaşanıyor
Ukrayna dünyaya servis etti! Türk İHA’sı ile gövde gösterisi
Ukrayna dünyaya servis etti! Türk İHA'sı ile gövde gösterisi
Eşref Gani ülkeyi terk etmesinin ardından ilk kez konuştu
Eşref Gani ülkeyi terk etmesinin ardından ilk kez konuştu
Başkan Erdoğan - Bin Zayed görüşmesiyle ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan - Bin Zayed görüşmesiyle ilgili flaş açıklama
Timsah dehşeti yaşattı! Çocuklar izlerken...
Timsah dehşeti yaşattı! Çocuklar izlerken...
NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı!
NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı!
Eşref Gani sessizliğini bozdu
Eşref Gani sessizliğini bozdu
Daha Fazla Video Göster