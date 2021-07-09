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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2021 10:49
NASA Başkanı Bill Nelson'dan dünyayı merak ve korkuya sürükleyen bir açıklama geldi. Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini söyledi. NASA'nın dünya dışı yaşamlara ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirten Nelson, Pentagon tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan UFO raporunun gizli versiyonunu gördüğünü de aktardı. İşte detaylar...
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