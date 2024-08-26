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NASA astronotları uzayda mahsur! 3 aydır dünyaya dönemeyen astronotları SpaceX kapsülü getirecek

NASA astronotları uzayda mahsur! 3 aydır dünyaya dönemeyen astronotları SpaceX kapsülü getirecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 18:46
İki NASA astronotu, haziran ayı başında gittikleri uzay istasyonunda iki aydır mahsur kaldı. Astronotların 8 gün sürmesi beklenen görevinin üzerinden 3 ay geçti. NASA’dan ise kötü haber geldi. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayınında anlattı.
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