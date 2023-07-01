01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Napolyon'un "Doğu Hayali" nasıl başladı?
Fransa'nın en ünlü komutanı Napolyon'un, batının hakimi olmaktan başka bir hayali daha vardı. O Doğu'nun da imparatoru olmak istiyordu. Bu hayal ile 19 Mayıs 1798'de Mısır’a doğru yelken açtı. İşgalinin ilk günlerinde başarılı olsa da Akka kalesi önlerinde Osmanlı Komutanı Cezzar Ahmet Paşa'ya karşı askeri kariyerinin ilk yenilgisini aldı. Tarihler 1 Temmuz 1798'i gösteriyordu. Şimdi gelin, A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı ve Napolyon’un doğu imparatorluğu hayallerinin hala canlı olduğu o son günü anlattığı özel dosya.