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Naaşın üzerinden zırhlı araçla geçtiler! İsrailli Bakan katliam çağrısı yaptı

Naaşın üzerinden zırhlı araçla geçtiler! İsrailli Bakan katliam çağrısı yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 18:26
İsrail güçleri Batı Şeria'da da saldırıları sürdürdü. El Halil ve Cenin kentleri vuruldu; 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bir naaşın üzerinden zırhlı araçla geçildiği anın görüntüsü de ortaya çıktı.
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