Naaşın üzerinden zırhlı araçla geçtiler! İsrailli Bakan katliam çağrısı yaptı

İsrail güçleri Batı Şeria'da da saldırıları sürdürdü. El Halil ve Cenin kentleri vuruldu; 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bir naaşın üzerinden zırhlı araçla geçildiği anın görüntüsü de ortaya çıktı.

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