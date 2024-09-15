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Myanmar'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 74'e yükseldi

Myanmar'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 74'e yükseldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:29
Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.
Myanmar’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 74’e yükseldi
Myanmar'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 74'e yükseldi
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