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Myanmar'da neler oluyor? Askeri darbe sonrası ülke karıştı! En az 138 sivil katledildi

A Haber
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Giriş: 16.03.2021 16:57
Güncelleme:16.03.2021 17:49
Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e ulaştı. Sayı her geçen gün artıyor. Peki Myanmar'da neler yaşanıyor? Ülke bir iç savaşa mı sürükleniyor. Detayları eski Avrupa Rohinya Konseyi Sözcüsü Doktor Anita Schug A Haber'e yorumladı. Uluslararası toplumun bir an önce hareket geçmesi gerektiğini ifade eden Schug, "Myanmar ordusunun kadınları, çocukları katletmesine seyirci kalamayız" dedi.

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