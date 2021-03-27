Myanmar'da düzenlenen protestolara kanlı müdahale! Ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Son dakika haberine göre Myanmar'da bugün düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Aktivist Keren Khin, ölü sayısının gün içinde artabileceğine dikkati çekerek, "Ölen bazı protestocuların cesetleri askerler tarafından götürüldüğü için sahadaki ölü sayısını tam olarak tespit edemiyoruz." dedi.