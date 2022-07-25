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Myanmar’da cunta karşıtı 4 kişi idam edildi! 4 aktivist neden idam edildi?

A Haber
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Giriş: 25.07.2022 16:41
Güncelleme:25.07.2022 16:42
Myanmar'da 1 Şubat 2021'de gerçekleşen askeri darbenin ardından sular durulmak bilmiyor. Kanlı çatışmalar ve bitmeyen protestolara sahne olan ülkede bu kez de çok uzun yıllar sonra ilk kez idam cezası uygulandı, 4 aktivist idam edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Myanmar analisti Kyaw Win değerlendirdi.
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