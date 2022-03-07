07 Mart 2022, Pazartesi
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Müzakerecinin şüpheli ölümü
Ukrayna'nın Rusya ile yaptığı müzakerelere gönderdiği ilk diplomatik heyette yer alan Denis Kireev, hayatını kaybetti. Rus medyası Kireev'im Ukrayna istihbaratı tarafından casuslukla suçlandığını ve infaz edildiğini ileri sürdü. Ukrayna ise müzakerecinin özel bir görev sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.