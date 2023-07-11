Mutabakatın ardından Türkiye’ye tebrik mesajları: Türkiye’nin kararı tarihi bir adım

Son dakika haberleri... Türkiye, İsveç ve NATO arasındaki üçlü görüşmeden uzlaşma çıktı. Mutabakatın ardından birçok lider açıklama yaptı, Türkiye'ye tebrik mesajları gönderdi.

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