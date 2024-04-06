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Müslümanlar Kadir Gecesi'nde İsrail'in kısıtlamaları gölgesindeki Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı

AA
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Giriş: 06.04.2024 00:24
Güncelleme:06.04.2024 01:04
Müslümanlar Kadir Gecesi’nin iftarını işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da açtı. Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce kişi, teravih namazı için saf tuttu.
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