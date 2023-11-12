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Müslüman olmaya karar verdi İslam'a şereflendi! Gazze'de yaşananlardan etkilendi! Duygu dolu anlar...

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Giriş: 12.11.2023 23:44
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken, dünyanın her noktasından bu soykırıma ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD’de Hispanik bir vatandaş, katil İsrail’in Gazze planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan duyarlı ABD’li Müslümanların yanına geldi. Müslüman olmaya karar veren kişi şehadet getirdikten sonra İslam’la şereflendi.
Müslüman olmaya karar verdi İslam’a şereflendi!
Müslüman olmaya karar verdi İslam'a şereflendi!
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