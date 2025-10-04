04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Münih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı
Münih Havalimanı’nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı

Münih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 09:05
Almanya'daki Münih Havalimanı bu akşam yeniden dron tespit edilmesi nedeniyle bir kez daha tüm uçuşlara kapatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Münih Havalimanı’nda ikinci kez dron alarmı: Uçuşlara kapatıldı
Trump: Gazze’de barışa çok yakınız!
Trump: Gazze'de barışa çok yakınız!
Barselona’da İsrail protestosu!
Barselona’da İsrail protestosu!
Münih Havalimanı’nda ikinci kez dron alarmı!
Münih Havalimanı'nda ikinci kez dron alarmı!
Sahadan sıcak bilgiler A Haber’de
Sahadan sıcak bilgiler A Haber'de
Vatandaşlarımız özel bir uçakla yarın Türkiye’ye getirilebilir
"Vatandaşlarımız özel bir uçakla yarın Türkiye’ye getirilebilir"
Lorde’den sahnede Filistin’e özgürlük çağrısı
Lorde’den sahnede Filistin’e özgürlük çağrısı
Ben-gvir aktivistleri terörist ilan etti
Ben-gvir aktivistleri "terörist" ilan etti
Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Trump:Hamas’a 6 Ekim’e kadar şans verilecek!
Trump:Hamas'a 6 Ekim'e kadar şans verilecek!
İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü
İtalya’da Gazze için grev: On binler sokaklara döküldü
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Trump ve Epstein heykeli yeniden National Mall’da
Fas’ta protestolar şiddet olaylarına dönüştü
Fas'ta protestolar şiddet olaylarına dönüştü
Daha Fazla Video Göster