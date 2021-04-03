Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi! Çocuklar nerede? Nereye kayboluyorlar?

Ülkelerindeki savaş nedeniyle yaşama tutunmak için Avrupa'yı bir umut olarak gören mültecilerin birçoğu umduğunu bulamıyor. En önemlisi de ailesinden koparılan ya da ailesini kaybeden çocukların trajedik durumu. Peki bir şekilde Avrupa'ya gelen mülteci çocukların daha sonra akıbeti ne oluyor?