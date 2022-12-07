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Muhalefet liderine yumruklu saldırı! Protestocu böyle yumrukladı

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 10:28
Arnavutluk'ta muhalefet lideri Sali Berisha, hükümet karşıtı eylem sırasında yumruklu saldırıya uğradı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
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