05 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Motosikletli gruba ters kelepçe
Motosikletli gruba ters kelepçe

Motosikletli gruba ters kelepçe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2025 13:53
Görüntüler ABD'de kayda geçti. Trafikte ön kaldıran motosikletli grup polisin enselerinde olduğunu çok geç fark etti. Devriye aracını fark etmelerine rağmen gösteriyi sürdürmeleriyse polisi harekete geçirdi. İki arkadaşı arkalarına bile bakmadan kaçtı ancak biri ters kelepçeyle gözaltına alındı. Son pişmanlık motosikletini kurtaramadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motosikletli gruba ters kelepçe
Yaşlı çiftin arasına bariyer girdi
Yaşlı çiftin arasına bariyer girdi
Tsunamiden kıl payı kaçtılar
Tsunamiden kıl payı kaçtılar
Motosikletli gruba ters kelepçe
Motosikletli gruba ters kelepçe
İngiliz kraliyet ailesinde yeni skandal!
İngiliz kraliyet ailesinde yeni skandal!
Acil iniş yapan küçük uçak takla attı
Acil iniş yapan küçük uçak takla attı
Banliyö treninde yangın: Son anda kurtuldular
Banliyö treninde yangın: Son anda kurtuldular
Boeing’de toplu grev depremi
Boeing’de toplu grev depremi
Maçın oyuncusuna ilginç ödül! 55 kilo...
Maçın oyuncusuna ilginç ödül! 55 kilo...
Putin, Trump’ın elçisini kabul edecek mi?
Putin, Trump'ın elçisini kabul edecek mi?
165 yardım TIR’ı Gazze’ye girdi
165 yardım TIR’ı Gazze'ye girdi
ABD’de afet yardımlarına İsrail şartı! Boykot eden eyalete destek yok
ABD’de afet yardımlarına İsrail şartı! Boykot eden eyalete destek yok
Yardım bekleyen Gazzelilere kurşun yağmuru!
Yardım bekleyen Gazzelilere kurşun yağmuru!
Daha Fazla Video Göster