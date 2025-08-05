Motosikletli gruba ters kelepçe

Görüntüler ABD'de kayda geçti. Trafikte ön kaldıran motosikletli grup polisin enselerinde olduğunu çok geç fark etti. Devriye aracını fark etmelerine rağmen gösteriyi sürdürmeleriyse polisi harekete geçirdi. İki arkadaşı arkalarına bile bakmadan kaçtı ancak biri ters kelepçeyle gözaltına alındı. Son pişmanlık motosikletini kurtaramadı.

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